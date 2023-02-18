السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣
١١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-02-2023

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-02-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-02-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول إماراتي یصف العلاقة بين بلاده وکیان الاحتلال بـ"زواج جميل"!

حزب الله: القافلة الثانية من حملة رحماء تنطلق من لبنان إلى سورية

طرد وفد "إسرائيلي" من قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

رئيس الجمهورية: الاعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية ضد ايران

شاهد بالفيديو.. مشروع نيوم السعودي مبني علی أموال مغتصبة ودماء

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-02-2023