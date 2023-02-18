كيف يقرأ الخلاف الراهن في العراق بين الإطار التنسيقي والبيت الكردي؟

العالم - ما رأيكم

ويشدد هؤلاء على أن الأميركي يريد الاستثمار أكثر في النفط العراقي لمصلحة الطرف الكردي، ويحذرون إقليم كردستان ألا مصلحة له بمعاداة الحكومة المركزية في العراق وذلك بسبب كثرة أعداءه.

هذا فيما أكد برلمانيون عراقيون أن الحكومة تعمل جادة لحل النزاعات بين بغداد وإقليم كردستان وفق الأطر القانونية.

ويرى باحثون سياسيون أن حكومة المركز وحكومة الإقليم تحتاج إلى جلسة مصارحة وليس جلسة لعبور أزمة أو الحصول على مصالح ومكاسب ومغانم، منتقدين تعامل حكومة الإقليم مع قرارات المحكمة الاتحادية.

فما رأيكم:

- كيف يقرأ الخلاف الراهن في العراق بين الاطار التنسيقي والبيت الكردي حول النفط والدستور؟

- هل تواجه حكومة السوداني أزمة داخلية جديدة قد تقوض جهودها في الاصلاح وميزانية الدولة؟

- ما تأثير قرار المحكمة الاتحادية العليا في قانونية نفط الاقليم على جهود المصالحة مع أربيل؟

- ماذا عن مطالبة المكون الكردي بتعديلات دستورية تعتمد مجددا على التوافقية بدل الغالبية؟