الرئيس السوري يتسلم رسالة تعزية ودعم من نظيره طاجيكي

العالم - سوريا

واعتبر الرئيس "الأسد" خلال استقباله للسفير زبيدوف أن وقوف طاجيكستان حكومة وشعبا إلى جانب سورية في هذه المحنة سيكون له طيب الأثر لدى الشعب السوري، وأكد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات انطلاقا من المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار السفير "زبيدوف" إلى أن زيارته تأتي للتأكيد على وقوف طاجيكستان إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم أي مساعدة للشعب السوري لأنه في مثل هذه الكوارث الإنسانية فإن دول العالم وشعوبها يجب أن تقف إلى جانب بعضها البعض، معبرا عن ثقته بأن الشعب السوري قادر على تجاوز هذه المحنة بنفس العزيمة والصلابة التي واجه فيها الحرب الإرهابية على بلاده.

ولفت "زبيدوف" إلى حرص بلاده على تطوير علاقات الصداقة مع سورية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، معتبرا أن أمن واستقرار سورية أساسي وضروري لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.