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إيران تدين جريمة تنظیم داعش الإرهابي في ريف حمص السوري

إيران تدين جريمة تنظیم داعش الإرهابي في ريف حمص السوري
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" بجريمة تنظیم "داعش" الإرهابي في ريف حمص السوري ، وقال: إن السياسات والنهج الحالي للادارة الأمريكية تدل على استمرار اتخاذ المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية، بما فيها مکافحة الإرهاب.

العالم - ايران

وندد ناصر كنعاني اليوم السبت بشدة بالجريمة الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي في ضواحي ریف حمص السوري، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 شخصًا بريئًا بمن فيهم عدد من القوات العسكرية السورية.

وقدم كنعاني تعازيه للحكومة والشعب السوري سائلا الله تعالی أن يتغمد ارواح الضحايا برحمته وأن يمن علی عائلاتهم الصبر والسلوان.

وشدد على ضرورة تقدیم دعم دولي فعال للحكومة السورية لمکافحة فلول داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المعروفة.

وقال إن الإدارة الأمريكية بصفتها أحد مؤسسي وداعمي تنظيم داعش الإرهابي، متواطئة في استمرار جرائم هذه الجماعة واستمرار انعدام الأمن في سوريا.

وأکد أن السياسات والنهج الحالي للادارة الأمريكية تدل على استمرار المعايير المزدوجة لها في التعامل مع القضايا الدولية، بما فيها مکافحة الإرهاب.

یذکر أنه استشهد أکثر من 50 شخصا في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

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