انطلاق أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

العالم- افريقيا

وتناقش القمة التي تتواصل على مدى يومين جدول الاعمال المتضمن بنود مختلفة بينها التطورات السياسية وآثار موجات الجفاف والفيضانات والظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري.

كما يتضمن جدول الاعمال مناقشة حصول القارة الافريقية على مقاعد دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أنّ مفوضية الاتحاد الأفريقي ألغت دعوة كانت وجهتها سابقاً إلى "إسرائيل" لحضور افتتاح القمة اليوم، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع الاحتلال "الإسرائيلي" من حضور أي نشاط في القمة.

وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أن مسألة سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي من "إسرائيل" ستكون على جدول أعمال القمة الأفريقية العادية.

وأضافت المصادر أنّ "الكيان الصهيوني يمارس ضغوطاً على دول القارة السمراء من أجل قبوله عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة المرتقبة".