وزير الخارجية العراقي يبحث في ميونخ آليات تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي

العالم - العراق

والتقى وزير الخارجية العراقي المفوضة الأوروبية للشؤون الداخليّة، "يلفا جوهانسون"، على هامش مشاركته في منتدى ميونخ للأمن، حيث استعرض "فؤاد حسين" الوضع السياسي في العراق وسياسة الحكومة العراقية وبرنامجها المتكامل لتوفير الخدمات والقضاء على ما تبقى من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي ومحاربة الافكار المُتطرفة الداعمة له، موضحا آليات وسبل تعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.

واشار وزير الخارجية العراقي الى أهمية زيارته القادمة إلى بروكسل في شهر أذار القادم ضمن وفد عراقي مشترك متخصص لحضور إجتماعات مجلس التعاون العراقي الأوروبي وحضور إجتماعات مجلس الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، كما وجه الدعوة إلى "جوهانسون" لزيارة العراق في أقرب فرصة.



من جانبها، بينت المفوضة الأوروبية الرغبة الكبيرة للتعاون وبحث الملفات المختلفة ومنها ملف الهجرة، كما رحبت بزيارة الوزير والوفد المرافق إلى بروكسل حيث تتطلع للقاء وتعزيز سبل التعاون المختلفة، ووعدت بزيارة العراق في القريب العاجل.