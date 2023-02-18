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حماس ترحّب بطرد مسؤول صهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي

حماس ترحّب بطرد مسؤول صهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

رحبت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حماس، بطرد مسؤول صهيوني من قمَّة الاتحاد الإفريقي.

العالم - فلسطين

وقال جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس: نرحّب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصهيونية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قاعة قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واضاف: نعرب عن تقديرنا لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الكيان الصهيوني في هذه القمَّة الإفريقية؛ التي تأتي انسجاماً مع قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي.

هذا وأكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري، أن طرد بعثة الاحتلال من مقر انعقاد القمة الإفريقية في أديس أبابا هو الرد الصحيح على محاولاته المرفوضة إقحام نفسه في منظمة دولية كبيرة مثل الاتحاد الافريقي، صاحب المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الصهيونية "شارون بارلي"، خارج قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الاثيوبية.

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