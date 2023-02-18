أحياء القدس تعلن انضمامها للعصيان المدني المساندة لمخيم شعفاط+فيديو

العالم - فلسطين

وأعلنت بلدة الرام وبقية أحياء القدس تعلن انضمامها للعصيان المدني مساندة لأهالي مخيم شعفاط.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس في بيان لها اليوم السبت عن إعلان العصيان المدني اعتبارا من فجر غد الأحد، تنديدا بعمليات القمع يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في مخيم شعفاط.

كما صدحت مكبرات الصوت في مكبرات المساجد في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة تدعو إلى الاضراب الشامل والعصيان المدني في جميع مرافق الحياة غدا الأحد.