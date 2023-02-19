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عشرات الآلاف في تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

عشرات الآلاف في تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تجددت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصهيونية إلى التصويت على بنود الخطة.

العالم - الاحتلال

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين.

وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في تل أبيب، نظمت مظاهرة أمام منزل نتنياهو في كيساريا بالإضافة إلى مظاهرات أخرى في عشرات البلدات بينها حيفا والقدس وهود هشارون والخضيرة وريشون لتسيون ورعنانا وكفار سابا.

وأغلقت الشرطة الصهيونية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

وجاء تصاعد الاحتجاجات في الكيان الصهيوني في الوقت الذي يواصل فيه ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، التقدم في خطة إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا وقبل التصويت المزمع له بالقراءة الأولى على عدد من بنود الخطة يوم الإثنين القادم.

وعبر مئات القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الصهيونية، الخميس، عن معارضتهم لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط "الإصلاح القضائي".

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عشرات الآلاف في تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء

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