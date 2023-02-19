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بالصور.. تعرَّف على الصورة الفائزة في مسابقة 'ناشيونال جيوغرافيك'

بالصور.. تعرَّف على الصورة الفائزة في مسابقة 'ناشيونال جيوغرافيك'
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

فازت صورة مذهلة لأربعة نسور صلعاء تقاتل على فرع شجرة في مسابقة التصوير لعام 2023 التي أقامتها ناشيونال جيوغرافيك.

العالم - منوعات

وتُظهر هذه الصورة ، التي تحمل عنوان "رقصة النسور" والمختارة من بين 5000 صورة ، نسرين في حالة طيران ، يتقاتلان من أجل منصة استراتيجية لصيد سمك السلمون. التقط هذه الصورة كارتيك سوبرامانيام.

المصور الذي قضى شهري نوفمبر متتاليين في محمية النسر الأصلع بالقرب من هينز ، ألاسكا ، اجرى بحثًا حول كيفية قيام مئات النسور الصلعاء التي تتجمع هناك بالصيد والتفاعل.

يقول: إن دراسة أنماط سلوك النسور ساعدتني على التنبؤ ببعض أفعالهم. على سبيل المثال ، عندما يصطاد نسر أصلع سمك السلمون ، تطير النسور الأخرى في المنطقة للحصول على نصيبها ، مما يؤدي إلى الفوضى.

بالإضافة إلى الصورة الفائزة ، أصدرت ناشيونال جيوغرافيك صورًا أخرى تصور مجموعة من الظواهر الطبيعية ، من بركان آيسلندي في منتصف الثوران إلى درب التبانة ينعكس بوضوح في بحيرة مسطحة في ولاية واشنطن وغيرها من الصور.

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بالصور.. تعرَّف على الصورة الفائزة في مسابقة 'ناشيونال جيوغرافيك'

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