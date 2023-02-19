السوداني بشأن 'داعش': عصابات منهزمة مذعورة

العالم - العراق

وقال السوداني بحسب التلفزيون الرسمي على هامش مشاركته بمؤتمر "ميونخ" للأمن والسياسة، "أكدنا أن اليوم لا يوجد لداعش وجود يمسك من خلاله منطقة على الأرض أو يحتفظ بمكان وإنما هو عبارة عن عصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية".

وأضاف "بينا أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية ونظيراتها في المنطقة والعالم".

وشدد السوداني "أكدنا كذلك على أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب"، مضيفاً "الجانب المهم أيضاً إيقاف تمويل العصابات الإرهابية وهو ما أُشر لدينا من خلال معلوماتنا الاستخبارية بوجود هذا التمويل من دول كثيرة الأمر الذي يساهم في زيادة نشاط هذه العصابات".