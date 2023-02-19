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السوداني بشأن 'داعش': عصابات منهزمة مذعورة

السوداني بشأن 'داعش': عصابات منهزمة مذعورة
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء العراقی محمد شياع السوداني، السبت، أنه لا يوجد لتنظيم "داعش" وجود وإنما هو عبارة عن "عصابات منهزمة مذعورة" تلاحقها الأجهوة الأمنية.

العالم - العراق

وقال السوداني بحسب التلفزيون الرسمي على هامش مشاركته بمؤتمر "ميونخ" للأمن والسياسة، "أكدنا أن اليوم لا يوجد لداعش وجود يمسك من خلاله منطقة على الأرض أو يحتفظ بمكان وإنما هو عبارة عن عصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية".

وأضاف "بينا أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية ونظيراتها في المنطقة والعالم".

وشدد السوداني "أكدنا كذلك على أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب"، مضيفاً "الجانب المهم أيضاً إيقاف تمويل العصابات الإرهابية وهو ما أُشر لدينا من خلال معلوماتنا الاستخبارية بوجود هذا التمويل من دول كثيرة الأمر الذي يساهم في زيادة نشاط هذه العصابات".

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السوداني بشأن 'داعش': عصابات منهزمة مذعورة

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