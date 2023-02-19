عين على شبكات التواصل في العالم العربي +فيديو

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حذر الأمين العام لحزب الله سماحة "السيد حسن نصر الله"، الأميركيين من جر لبنان إلى الفوضى، مهددا بمنع "إسرائيل" من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، مضيفا ان أي تسويف في استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية سيقابل بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.



وفي سياق ثاني.. قانون "قيصر" لازال يلاحق السوريين ليس في سبل عيشهم فقط، بل طال صحتهم خاصة بعد الزلزال الاخير فمشافي حلب مازالت تعاني النقص الحاد في المعدات اللازمة لعلاج المصابين في الكارثة. وماتركته الحرب جاء الزلزال ليكمل عليه دمار كبير يكاد لا يخلو حي في حلب منه لتأتي العقوبات الامريكية وتطال صحة البشر لاسيما المتضررين من الزلزال.



وفي موضوع آخر.. صادق الكنيست الإسرائيلي، بصورة نهائية، على قانون عنصري جديد يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين، منفذي العمليات البطولية ضد "جيش" الاحتلال ومستوطنيه، ممن يقطنون في الأراضي الفلسطينية العام 1948 والقدس المحتلة. وينص القانون على إبعاد هؤلاء الأسرى عن مسقط رأسهم فور انتهاء فترة محكوميتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.



وتداولت عدد من المواقع الإخبارية، أنباء عن شراء شركة صهيونية لإحدى الجزر في البحرين، من خلال مزاد طرحته «الشركة العربية للمزادات». ونقل «موقع التغيير برس» عن «القناة السابعة العبرية» التي حذفت الخبر من موقعها، أن «شركة هيمنوتا» المملوكة للصندوق القومي اليهودي في الكيان الصهيوني، اشترت جزيرة خاصة في البحرين، خلال مزاد طرحته «الشركة العربية للمزادات».

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