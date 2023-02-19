أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 19فبراير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- آرمان ملي ..

القائد ..دعم إيران الصريح للقضية الفلسطينية العامل الرئيسي الكامن وراء الترويج للهلع من إيران .

2- آرمان امروز ..

إزاحة الستار عن مشروع غربي جديد ضد إيران خلال أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن .

3- ابرار ..

وصول تاسع طائرة مساعدات إنسانية إيرانية لمنكوبي الزلزال بسوريا لمطار دمشق .

- اطلاعات ..

مصرع وإصابة عشرات المدنيين في هجوم إرهابي لتنظيم داعش بمحافظة حمص السورية .

- جوان ..

تحذيرات السيد حسن نصر الله الأخيرة تعمق مخاوف الصهاينة من حتمية زوال "إسرائيل ".

- خراسان ..

ظلال العداء لروسيا تخيم على أجواء مؤتمر ميونيخ الأمني بألمانيا.

- رويش ملت ..

إيران والصين تؤكدان على تعزيز التعاون العسكري المشترك والتصدي للإرهاب.

- عصر ايرانيان ..

نواب ديمقراطيون بالكونغرس يشككون بإمكانية إستعادة أوكرانيا شبه جزيرة القرم عسكريا .

- سياست روز ..

طرد وفد الكيان الصهيوني من إجتماع القمة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

- كيهان ..

أمريكا تبدأ بترحيل المواطنين الأفغان الذين لجأوا للولايات المتحدة بعد سقوط كابول.

- وطن امروز ..

مسؤول إماراتي يعتبر العلاقات مع الكيان الصهيوني وثيقة تماما وأكثر من تطبيع .

- رسالت ..

منظمات تعنى بحقوق الإنسان تحذر من الأوضاع المأساوية لأكثر من ألفي سجين سياسي بالبحرين .

- مردم سالاري ..

حركة تحريك طالبان الباكستانية تتبنى الهجوم الدموي على مركز للشرطة بمدينة كراتشي .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( أزمة خانقة وأجواء ساخنة في "إسرائيل ")..

تعصف ازمات سياسية واقتصادية عديدة بالكيان الصهيوني في الوقت الذي يخيم فيه كابوس الهلع من تنامي قدرات الفصائل الفلسطينية بغزة ومن احتمال اندلاع انتفاصة مسلحة شاملة بالضفة الغربية على الاجواء بفلسطين المحتلة .

( إن الكيان الصهيوني يشهد صراعا سياسيا بات مرشحا للتحول إلى مواجهات في الشوارع بين المعارضة وحكومة نتنياهو الأكثر تطرفا وعدوانية )

رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ حذر بصراحة من ان هذا الكيان يتجه نحو الهاوية والزوال بالفعل , في قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ان الكيان بات برميل بارود مرشح للانفجار في اية لحظة . وترى محافل سياسية بتل ابيب ان الصراع السياسي بات يتجه نحو اشعال نيران حرب اهلية بفلسطين المحتلة تضع نهاية لوجود " اسرائيل " .

2- ارمان امروز ..

في الشان الباكستاني كتبت صحيفة ارمان امروز في مقالها ( النار التي تحرق أصابع باكستان)..

الحكومات الباكستانية المتعاقبة على مدى اكثر من ربع قرن دأبت على دعم حركة طالبان الافغانية بالسلاح والعتاد تصورا منها بأن ذلك كفيل بارضاء امتدادات طالبان العرقية والطائفية في الداخل الباكستاني والى السيطرة على حركة تحريك طالبان الباكستانية , ولكن ..

( توسيع تحريك طالبان الباكستانية هجماتها بشكل متزايد منذ سيطرة طالبان الأفغانية على السلطة بكابول أثبت خطأ حسابات إسلام آباد)

فاليوم تحولت تحريك طالبان الى التهديد الرئيس الاكثر خطورة لامن واستقرار باكستان بهجماتها على مواقع الجيش وقوى الامن والمؤسسات الاقتصادية , وهجومها الدموي الاخير على مركز للشرطة بكراجي نموذج لذلك .

ان اسلام اباد تحاول دون جدوى اقناع حكومة طالبان الافغانية بالتوسط بينها وطالبان الباكستانية, فالطموحات الطالبانية قد تستهدف اقامة امارة باكستانية ايضا هذه المرة مستغلة ضعف حكومة باكستان وانشغالها بصراع سياسي ساخن مع المعارضة .

3- ابرار ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( كوريا الشمالية تخفض حصة الجيش الغذائية ) كتبت صحيفة ابرار ..

هناك تقارير صحفية واخرى رسمية في كوريا الجنوبية تتحدث عن تفاقم ازمة نقص في الانتاج الزراعي وفي امدادات المواد الغذئية بكوريا الشمالية والى درجة دفعت ببيونغ يانغ لتقليص حصة الجنود من الغذاء .

وبالطبع من الصعب الركون لمثل هذه التقارير في ظل اجواء التوتر والعداء بين الكوريتين , ولكن

( محافل إعلامية في بيونغ يانغ تحدثت مؤخرا عن مطالبة الحزب الحاكم بعقد إجتماع طارئ بشأن سبل زيادة الإنتاج الزراعي )

الى جانب ذلك سبق وان حذر الزعيم الكوري الشمالي في ابريل 2021 من ان بلاده مقبلة على مواجهة ازمة نقص كبير بانتاج المحاصيل الزراعية ملوحا بأن الامر يعيد للذهن خطر المجاعة التي شهدتها كوريا الشمالية للفترة بين 1994 و 1998 .وتواجه كوريا الشمالية عقوبات دولية واجراءات حظر وضغوط غربية واسعة النطاق .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( نتنياهو والخطة بي )..

الكيان الصهيوني يشهد ازمة داخلية خانقة بكل معنى الكلمة مع تفاقم الصراع بين بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية الاكثر تطرفا وعنصرية . فالذي يحدث يعكس محاولة نتنياهو احكام قبضته الداخلية باضعاف القضاء لضمان البقاء في السلطة رغم ملفات الفساد التي تلاحقه .

( إن الكيان الصهيوني يشهد في الواقع شرخا داخليا رهيبا بات يهدد بإشعال نيران حرب أهلية تقرب من إنهياره وزواله )

ان نتنياهو خطط لاحكام قبضته الداخلية عبر اضعاف السلطة القضائية لاغلاق هذه الملفات مستغلا الاغلبية التي تتمتع بها حكومته في الكنيست لتمرير لائحة تقيد صلاحيات القضاء ,

لكن اتساع دائرة المعارضة الداخلية والى حد اطلاق تحذيرات من قبل رئيس الكيان نفسه من احتمال اندلاع حرب اهلية وانهيار الكيان, واقع قد يجبر نتنياهو على التراجع عن موقفه بتغطية مسرحية ما في الايام المقبلة .

5- جوان ..

صحيفة جوان سلطت الضوء على اجواء التصعيد بين واشنطن وبكين في مقالها ( إسقاط المنطاد يغلق الإتصال العسكري بين أمريكا والصين )..

ادى اسقاط امريكا للمنطاد الصيني واتهام بكين باستخدامه لاغراض التجسس , الى اضفاء المزيد من التعقيدات على اجواء العلاقات المتأزمة من الاساس بين امريكا والصين..وفي تطور بالغ الخطورة ..

( اغلقت أمريكا خط الإتصال العسكري الساخن المباشر مع القيادة العسكرية الصينية كما الغت زيارة مقررة لوزير خارجيتها لبكين )

ان اجواء التصعيد بين البلدين تتنافى مع تاكيدات الرئيس الامريكي ونظيره الصيني في لقاءهما على هامش قمة العشرين باندونيسيا على ضرورة التعاون لحل المشاكل العالقة , فالعلاقات الامريكية الصينية تسير مرة اخرى في مسار تصعيدي منذ اسقاط المنطاد الصيني وسط تبادل للاتهامات والتشكيك بنوايا كل طرف للطرف الاخر .