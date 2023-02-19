الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العماد عباس يستقبل مبعوث وزير الدفاع العراقي

العماد عباس يستقبل مبعوث وزير الدفاع العراقي
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

استقبل العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة_وزير الدفاع السوري صباح اليوم اللواء الركن مازن حميد شلال مهدي مبعوث وزير الدفاع العراقي، والمستشار ياسين شريف الحجيمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بدمشق.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن اللواء مهدي “نقل تعازي وزير الدفاع العراقي ومواساته القلبية بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة محافظات سورية مؤخراً”، معرباً عن مشاعره الصادقة تجاه سوريا وشعبها.

وأكد اللواء مهدي “تضامن العراق الشقيق واستعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للتخفيف من أعباء هذه الكارثة الإنسانية”.

بدوره ثمّن العماد وزير الدفاع مواقف العراق شعباً وحكومةً وقيادة، منوهاً بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والتي تتجسد اليوم واقعاً ملموساً واندفاعاً لتقديم العون والمساعدة للشعب السوري في مواجهة هذه المحنة.

روابط ذات صلة

حتی الزلزال لم يهز ضمائرهم ..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية

شاهد.. وصول ثاني قافلة مساعدات لبنانية لمتضرري زلزال حلب

العماد عباس يستقبل مبعوث وزير الدفاع العراقي

فصائل فلسطينية تدين قصف العدوان الصهيوني لدمشق

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2023

دراسة جديدة.. 'بشرى صحية' لمن أصيبوا بفيروس كورونا