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شاهد.. وصول ثاني قافلة مساعدات لبنانية لمتضرري زلزال حلب

شاهد.. وصول ثاني قافلة مساعدات لبنانية لمتضرري زلزال حلب
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى محافظة حلب اليوم قافلة مساعدات إنسانية من لبنان نظمها حزب الله، لدعم المتضررين من الزلزال ضمت 29 شاحنة محملة بـ 600 طن من المواد الطبية والغذائية.

العالم - سوريا

وأوضح مدير العمليات في وحدة الدفاع المدني اللبناني جهاد فرحات في تصريح للصحفيين أن القافلة مرسلة من الشعب اللبناني إلى الشعب السوري وتضم مختلف احتياجات الأهالي المتضررين من الزلزال لتوزيعها على مراكز الإيواء، مبيناً أن حزب الله أطلق منذ اليوم الأول للزلزال حملة تبرعات واستجاب لها شعب المقاومة، وتم إرسال القافلة الأولى إلى محافظة اللاذقية، والقافلة الثانية وصلت اليوم إلى محافظة حلب.

وقدم فرحات التعازي باسم الشعب اللبناني للشعب السوري والقيادة السورية والرئيس بشار الأسد بضحايا الزلزال، معلنا باسم قيادة حزب الله الاستعداد لتقديم كل ما يطلب على قدر الإمكانيات في هذا المجال.

وكان في استقبال قافلة المساعدات اللبنانية محافظ حلب حسين دياب.

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