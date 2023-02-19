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طبيب أمراض قلبية وصيدلانية ضمن شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق

طبيب أمراض قلبية وصيدلانية ضمن شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا ان العدوان الاسرائيلي الذي استهدف اطراف العاصمة دمشق اسفر ايضا عن استشهاد طبيب الامراض القلبية الدكتور آصف المحمود، والصيدلانية الشابة ليليان عودة، بالاضافة الى اصابة عضو مجلس الشعب السوري يوسف سلامة، والفنان السوري الشاب ‎يوسف عساف.

العالم - سوريا

واضاف مراسلنا ان العدوان أسفر أيضا عن استشهاد الشاب أكسم إسبر مرافق عضو مجلس الشعب، رئيس نادي الوثبة يوسف سلامة، وإصابة النائب يوسف سلامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشابة السورية ليليان عودة وهي صيدلانية قالوا إنها استشهدت اليوم الأحد إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة دمشق.

كما كشفت مواقع إعلامية عن إصابات لحقت بالفنان السوري الشاب يوسف عساف جراء العدوان على دمشق الذي استهدف البناء المجاور لمنزل الفنان، وقالت ان عساف تم نقله إلى المستشفى، وبأنه بخير كما نقلت عن الإعلامية رنيم الهاشم.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.

ومنذ سنوات تتعرض مواقع في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر، كان آخره في 2 يناير 2023، أسفر عن استشهاد جنديين وخروج مطار دمشق عن الخدمة لساعات.

ودانت وزارة الخارجية السورية هذا العدوان، وطالبت في رسالتين منفصلتين الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بمعاقبة الكيان الاسرائيلي على هذاالعدوان وردعه من تكراره مرة اخرى.

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