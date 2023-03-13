الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تداعيات الاتفاق الايراني السعودي على الكيان

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد النائب السابق في البرلمان اللبناني نزيه منصور أن خبر الاتفاق الايراني السعودي نزل كالقنبلة النووية السياسية التي كان لها تداعيات كبيرة على الكيان الصهيوني حتى ان الادارة الامريكية رحبت بهذا الاتفاق والاتحاد الاوروبي ومعظم دول العالم باستثناء الكيان.

العالمالعين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"العين الاسرائيلية"، أشار منصور الى ان خبر الاتفاق الايراني السعودي على الكيان أخرجه عن السياق العام حيث شعر بأنه أصبح معزولا حيث لان هذا الاتفاق سيزيل كل الاوهام التي اعتقدها وراهن عليها، بان اتفاقية ابراهام وكذلك التفاهم مع البحرين والامارات وقطر يطبع معهم، حيث كان يعتقد أن السعودية ستسير في هذا السياق لتكتمل صورة الجبهة العريضة في وجه الجمهورية الاسلامية واذا بهذا الاتفاق يكون أكثر بكثير مما كان يتوقعه الكيان حيث كان الاتفاق كالقنبلة النووية.

ولفت منصور ان التفاهم والاتفاق السياسي بين ايران والسعودية تكون تداعياته أوسع بكثير من سقوط القنبلة النووية التي تستمر تداعياتها لساعات بينما الاتفاق السياسي سوف يكون مدمرا ويفكك كل علاقات الدول التي دخلت بتطبيع مع الكيان حيث ان كل تلك الدول هي تحت العباءة السعودية.

كما تطرق البرنامج الى التطورالصاروخي الباليستي الايراني الذي يشكل الهاجس الاخطر للكيان الذي يحسب له ألف حساب وهو الذي يتزامن مع تطورات البرنامج النووي الايراني كما ذكرته القناة الـ13 العبرية.

تناول برنامج "العين الاسرائيلية"، عدة مواضيع كان قد تناولها الاعلام العبري المرئي من بينها تداعيات الاتفاق بين ايران و السعودية على الكيان الصهيوني والمخاوف الصهيونية من تطور القدرات الصاروخية البالستية الايرانية ومن أي حرب مقبلة مع حزب الله والقلق الصهيوني المتنامي من اندلاع انتفاضة فلسطينية عارمة قد تفتح جميع الجبهات على الكيان.

وتطرق البرنامج الى موضوع الاتفاق بين ايران والسعودية والذي نزل ثقيلا على الصهاينة فقد أسقطت كل مشاريع وخطط العدو المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لعزل ايران أولا ولضم السعودية لاتفاقات التطبيع ثانيا، وهو ما أكده رئيس هيئة الامن القومي سابقا لقناة كان العبرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

سوريا تطالب مجلس الأمن بمعاقبة الكيان الإسرائيلي على عدوانه الأخير

لليوم السادس.. الأسرى يواصلون العصيان الجماعي ضد إدارة سجون الاحتلال

الأوضاع تشتعل من جديد ضد الاحتلال في القدس+ فيديو

الأراضي المحتلة.. تظاهرات حاشدة ضد حكومة "نتنياهو" +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

1.056 مليار دولار الدخل السياحي للشهرين الماضيين

نائبة بايدن تقوم بجولة إفريقية وسط منافسة مع الصين

تداعيات الاتفاق الايراني السعودي على الكيان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-03-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-03-2023

السوداني يعلن اتفاقاً لحل المشاكل مع منطقة كردستان