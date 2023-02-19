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مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعه الرسمي الـ11 قريبا

مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعه الرسمي الـ11 قريبا
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم مجلس خبراء القيادة الإيراني آيةالله السيد أحمد خاتمي اليوم الأحد أن هذا المجلس سوف يعقد اجتماعه الرسمي الـ11 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مؤكدا أن أعضاء المجلس سيناقشون مع وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي هواجسهم حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

العالم - إيران

وأوضح خاتمي أن الاجتماع سوف يعقد في المبنى السابق لمجلس الشورى الإسلامي في تمام الساعة 8 من صباح الثلاثاء القادم، حيث سيبدأ أعماله بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم عزف النشيد الوطني وبعدها كلمة رئيس مجلس خبراء القيادة، وبعده يتكلم 16 من أعضاء المجلس كل منهم لمدة 15 دقیقة.

وقال المتحدث بإسم مجلس خبراء القيادة: تم تعيين لجنة من 5 أشخاص لدراسة محاور البيان الختامي للمجلس، فيما سيناقش أعضاء هذا المجلس مع وزير الاقتصاد السيدإحسان خاندوزي الذي تم توجيه الدعوة له لدراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف قائلا: إن عددا من أعضاء مجلس خبراء القيادة سيتحدثون لمدة 10 دقائق، ثم يتم بعد ذلك يتم عقد 10 اجتماعات مشترکة للجان لدراسة القانون الجديد والمصادقة عليه بإعتباره أحد برامج المجلس المذكور.

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