تل أبيب: إيران سبب طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد الإفريقي

العالم - إيران

وقد طردت القوات الأمنية التابعة للاتحاد الإفريقي أمس السبت الوفد الصهيوني من قاعة الاجتماعات الذي زعم أنه تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع المذكور، إلا أن أعضاء الوفد عجزوا عن إثبات هذا الادعاء الكاذب، الأمر الذي أدى إلى طردهم من الاجتماع.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن المتحدث بإسم وزير خارجية الكيان الصهيوني «لایر هیر» الذي اتهم إيران بأنها كانت وراء طرد الوفد الصهيوني من اجتماع الاتحاد الإفريقي، وزعم أن الدبلوماسي الصهيوني الذي طرد من الاجتماع «بار لي» كان معه بطاقة دخول القاعة.

وكال المسؤول الصهيوني الاتهامات لبلدين إفريقيين وقال «إنه أمر محزن أن يرى الاتحاد الإفريقي أسيرا بيد عدد من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، التي تخضع لرقابة بلدان مثل إيران.»

الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي قدم الكيان الصهيوني في قرار من جانب واحد كعضو مراقب في الاتحاد عام ۲۰۲۱، الأمر الذي واجه معارضة شديدة من عدة دول إفريقية بينها الجزائر، مما اضطر إلى تأجيل عضوية هذا الكيان في شهر شباط العام الماضي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اقترح في اجتماعه الـ35 الذي عقد في أديس آبابا تأجيل هذه العضوية في الاتحاد كي يتم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء جمهورية لدراسة هذا الموضوع.