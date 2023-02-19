محافظة إيرانية تتبرع بالسجاد اليدوي لصحن السيدة زينب (ع) في كربلاء

العالم - إيران

وقال المسؤول في تصريح إعلامي اليوم الاحد: إن 60 معملا لحياكة السجاد تعمل في هذه المحافظة حاليا بينها 48 معملا بدأت العمل خلال العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس 2022).

وأضاف قائلا: إن أكثر من 500 سيدة تبرعن بالمشاركة في توسعة صحن السيدة زينب (ع) في كربلاء من خلال حياكة السجاد الذي خصص لهذا الصحن.

وشدد كياني على أن صحن السيدة زينب (س) بجوار مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة تم إنشاؤه على أرض بمساحة 168 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق.

وأكد أن هذا الصحن يتم انشاؤه في الوقت الحاضر بمشاركة المواطنين الإيرانيين وعشاق الإمام الحسين (ع) في شتى أرجاء العالم.