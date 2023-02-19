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الحشد الشعبي يسلم دائرة صحة حلب نحو 30 طنا من المواد الطبية

الحشد الشعبي يسلم دائرة صحة حلب نحو 30 طنا من المواد الطبية
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

سلم الحشد الشعبي العراقي مواد طبية وعلاجية بكميات كبيرة إلى دائرة صحة حلب السورية.

العالم - العراق

وبلغت شحنات المساعدات الطبية من 25 الى 30 طنا جرى تسليمها الى الدائرة من خلال المحافظة؛ في إطار المساعدات الاغاثية والانسانية التي أطلقها العراق حكومة وشعبا لمساعدة سوريا في تخفيف آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غرب تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 45 الف شخص حتى الآن.

واليوم أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن إرسال مساعدات جديدة من المواد الإغاثية إلى مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وذكرت الأمانة في بيان لها أنه استناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جسر جوي لإغاثة الشعب السوري، لمواجهة آثار الزلزال المدمر انطلقت وبإشراف مباشر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة للمجلس مساعدات جديدة من المواد الإغاثية المتنوعة بواسطة طائرتين من قيادة القوة الجوية العراقية إلى مدينة اللاذقية السورية.

وحسب البيان تضمنت الشحنة أطناناً من المواد الإغاثية والطبية والإنسانية، والمستلزمات المنزلية المتنوعة.

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الحشد الشعبي يسلم دائرة صحة حلب نحو 30 طنا من المواد الطبية

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