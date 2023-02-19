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أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا

أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية من الـ 14 من مايو القادم، إلى الـ 18 من يونيو.

العالم - تركيا

وأفادت صحيفة "Hürriyet" التركية، بأن أردوغان أجرى يوم الأربعاء، اجتماعا ناقش خلاله مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في الـ 14 من مايو القادم، إلى الـ 18 من يونيو، إلا أن الرئيس رفض المقترح، وتم إدراج موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في موعدها المحدد، إلا أنه قد تكون هنالك بعض المشاكل في إعداد قوائم الناخبين.

كما أوعز أردوغان للمجلس الأعلى للانتخابات، بحث آليات التصويت الممكنة للمواطنين في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الانتخابات، نظرا إلى استمرار عمليات إزالة الأنقاض التي قد تستغرق وقتا طويلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موعد الـ 18 من مايو، المقترح من قبل الحزب الحاكم، يتزامن مع موعد الحج، الأمر الذي سيمنع قرابة الـ 100 ألف شخص من التصويت، وفي حال تم تمديد الانتخابات إلى جولة ثانية، فإنها قد ستتزامن مع موعد عيد الأضحى.

ونوهت الصحيفة، بأن أردوغان سيناقش مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، مع زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن الانتخابات الرئاسية التركية، ستجري في موعدها المحدد في الـ 14 من مايو القادم، مشيرا إلى أنه في حال رفض البرلمان للموعد المطروح، سيستخدم صلاحياته كرئيس، والتي تخوله بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد 60 يوما من صدور المرسوم.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس السابق للبرلمان التركي، بولنت أرينك، إلى تأجيل موعد الانتخابات، قائلا: إن على تركيا أن تتخلص من ضغوط ما قبل الانتخابات"، عقب الزلازل المدمرة.

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أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا