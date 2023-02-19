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موقع نور نيوز الايراني: الصاروخ الذي أطلقته طائرات الكيان الصهيوني سقط في الموقع الذي اغتال فيه عملاء الكيان الصهيوني القائد عماد مغنية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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