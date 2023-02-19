الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية ضربت سلطنة عمان

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية ضربت سلطنة عمان
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة، بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم صباح اليوم الأحد، الساعة 07:55.

العالم- سلطنة عمان

وقال المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل إن الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية 140 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

وأضاف: "بناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية، لا تأثير للهزة على الأراضي السعودية ولا خطورة منها"، موضحا أن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية والوضع في المملكة مطمئن.

وصباح اليوم الأحد، قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

روابط ذات صلة

حتی الزلزال لم يهز ضمائرهم ..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل مذكرة التعاون الزراعي بين إيران والصين بقيمة 8.1 مليار دولار

المشهد اليمني.. السيد الحوثي يحذّر دول العدوان من المماطلة في المفاوضات

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية ضربت سلطنة عمان

إعلان يوم الجمعة المقبل "يوم غضب" نصرة للأسرى ولأهل القدس

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-02-2023

أردوغان يرفض مقترح تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا