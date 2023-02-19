الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الإفريقي: قرار منح إسرائيل صفة مراقب مازال معلّقا

الاتحاد الإفريقي: قرار منح إسرائيل صفة مراقب مازال معلّقا
الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الاتحاد الإفريقي أن قرار منح کیان الاحتلال صفة مراقب بالمنظمة معلّق، وبالتالي لم تتم دعوتها لحضور قمته بنهاية الأسبوع، وذلك بعد خلاف حول طرد دبلوماسية رفيعة المستوى أوفدها الاحتلال.


العالم-افريقيا
وفي تصريحات صحفية، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي: "يعني ذلك أن الوضع معلق حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تتداول فيه هذه اللجنة، ولذلك لم نوجه دعوة إلى مسؤولين إسرائيليين لحضور قمتنا"، مضيفا أن تحقيقا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت لقطات مصورة تم تداولها، حراسا يرافقون نائبة المدير العام لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الصهيونية شارون بار-لي إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
في حين سلط الحادث الضوء على خلاف داخل المنظمة القارية الإفريقية حول قرار أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عام 2021 يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب، بينما قوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب إفريقيا.
وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي العام الماضي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة وشكلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بعد طرد وفده الدبلوماسي..الاحتلال يستدعي سفير جنوب أفريقيا

"تم الطرد بنجاح".. صفعة قوية لوفد اسرائيلي تسلل لقمة الاتحاد الافريقي

تل أبيب: إيران سبب طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد الإفريقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الإفريقي: قرار منح إسرائيل صفة مراقب مازال معلّقا

واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا

الدفاع الروسية: أربع مقاتلات F-16 تابعة للقوات الإسرائيلية قصفت دمشق

وزارة الدفاع الروسية تصدر "بيانا عاجلا" بشأن تطورات عسكرية في اوكرانيا

الإمارات توظف مرتزقة أجانب لتحديث خدمات الاستخبارات لديها

أميرعبداللهيان يناقش مع بوريل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك