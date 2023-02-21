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ملخص المغاربية

ماذا يريد الرئيس التونسي من ايقاف رجال اعمال ونشطاء سياسيين ومحامين؟

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد الناشط السياسي احمد الكحلاوي، ان الرئيس التونسي قيس سعيد يريد تطبيق القانون تجاه اولئك الذين اساؤوا للوطن، وهم يتدبرون المؤامرات تلو المؤامرات، للتخلص من سعيد ومن مشروعه الوطني الذي اعلنه في 25 جويليه.

وقال الكحلاوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان الوطنيين يرفضون مؤامرات المعارضة، باعتبار ان الامر يتعلق بالوطن مهدد وعاش عقود وهو يعاني من هؤلاء الحكام الذين لا يحترمون الشعب ونكّلو به.

غير ان القيادي في حزب العمل والانجاز طلال العياري، اعتبر الايقافات والمحاكمات بانها سياسية التي تستهدف بالاساس الصف الاول من المعارضة التونسية سواء كانوا حزبيين او نشطاء حقويين وسياسيين او حتى رجال اعمال من الذين يرفضون ان يكونوا في احضان السلطة الحالية، مشيراً الى ان حملة الايقافات هذه رافقتها الاعتداء على عائلات الموقوفين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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