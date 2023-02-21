ماذا يريد الرئيس التونسي من ايقاف رجال اعمال ونشطاء سياسيين ومحامين؟

وقال الكحلاوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان الوطنيين يرفضون مؤامرات المعارضة، باعتبار ان الامر يتعلق بالوطن مهدد وعاش عقود وهو يعاني من هؤلاء الحكام الذين لا يحترمون الشعب ونكّلو به.

غير ان القيادي في حزب العمل والانجاز طلال العياري، اعتبر الايقافات والمحاكمات بانها سياسية التي تستهدف بالاساس الصف الاول من المعارضة التونسية سواء كانوا حزبيين او نشطاء حقويين وسياسيين او حتى رجال اعمال من الذين يرفضون ان يكونوا في احضان السلطة الحالية، مشيراً الى ان حملة الايقافات هذه رافقتها الاعتداء على عائلات الموقوفين.

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