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 الخارجية اليمنية تُدين استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق

 الخارجية اليمنية تُدين استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية  استهداف كيان الاحتلال الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق.

العالم - اليمن

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن العدوان الصهيوني على دمشق يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ودليل على أن العدو الصهيوني عدو أبدي للأمة العربية والإسلامية.

وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في إدانة العدوان الصهيوني السافر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأعربت عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة حكومة وشعباً، وأكدت على حق دمشق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير للدفاع عن نفسها وحماية أراضيه.

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