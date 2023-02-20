المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الاول

وضع انساني يحتاج الى احتضان حقيقي، لكن دولاً تتشدق بحقوق الانسان كان تعاطيها مع الكارثة بفضيحة اخلاقية تجاه سوريا، التي تنوء تحت اثقال سنوات من الحرب وحصار امريكي ظالم بقيصره الذي يضغط على الركام فوق عائلات، مانعاً فك الحصار لاتاحة وصول المساعدات.

فضيحة عبرت عنها مواقع ومنصات بطرفة سوداء ان التعازي لسوريا والمساعدات لتركيا.

هو سقوط اخلاقي لما يسمى العالم الحر في احجامه عن تقديمه ما يلزم في واجب انساني واخلاقي.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الامين العام السابق لمؤتمر القومي العربي معن بشور

الباحث السياسي وسيم بزّي

الاكاديمي والمتخصص في الاعلام السياسي مكرم خوري مخول



تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..