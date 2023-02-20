الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور تمهيدا لهدم منزل الأسير أسامة الطويل

قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور تمهيدا لهدم منزل الأسير أسامة الطويل
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاثنين مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، لأخذ قياسات منزل الأسير أسامة علاء الطويل أحد منفذي عملية "شافي شمرون" تمهيدًا لهدمه.

العالم-فلسطين
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير الطويل وأبلغت والده بنيتها هدم المنزل، وضرورة إخلاء محتوياته تمهيدا لهدمه بعد صدور قرار من الجهات المختصة بدولة الاحتلال.

وباشرت الفرق الهندسية الإسرائيلية عمليات حفر وتخريب داخل المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وانتشرت في حي رفيديا غربي المدينة، ونشرت قناصة على بعض البنايات.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحامها للمدينة، كما دارت مواجهات مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها بصليات من الرصاص.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية ومنعتها من الوصول إلى مكان الحدث.

واعتقل الاحتلال الطويل والشاب كامل جوري الاثنين الماضي بعد محاصرة المنزل الذي كانا بداخله والاشتباك معهما وإصابتهما بجراح.

وينسب الاحتلال للطويل الضلوع بعملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس في بتاريخ 11/10/2022.

وقتل في تلك العملية التي تبنتها مجموعات "عرين الأسود" الجندي عيدو باروخ.

روابط ذات صلة

وزير إسرائيلي يهاجم السفير الأميركي في تل أبيب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. بحث مصير الجلسة التشريعية اليوم والمصارف مستمرة بإضرابها

حماس تستنكر استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أمريكي بسحب إدانة الاستيطان

قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور تمهيدا لهدم منزل الأسير أسامة الطويل

المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الثاني

المآسي الانسانية ونفاق الغرب- الجزء الاول

احتياطيات مصرف لبنان المركزي حاليا من الذهب تقدر بنحو 17 مليار دولار