تعيين رئيس جديد لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية

العالم - ايران

وجاء في حكم الوزير: نظرا لماضيكم وتجاربكم القيمة في منظمة الحج والزيارة، أدعوكم الى التعاون مع ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والاستفادة من العناصر الكفوءة لرفع مستوى امكانيات المنظمة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار العتبات المقدسة.

ودعا الى متابعة توصيات سماحة قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله المسؤولين عن منظمة الحج والزيارة وخاصة التي يشير اليها في بياناته السنوية للحجاج.

كما طالب بإبداء اهتمام خاص للظروف العالمية لزيارة الاربعين واعداد برامج تؤدي الى نجاح هذه المراسم وتقديم ايران بأنها أهم طريق لنهضة الاربعين العالمية لزوار الدول الاسلامية في المنطقة.