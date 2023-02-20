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علماء يكشفون مدة المناعة بعد الإصابة بكورونا

علماء يكشفون مدة المناعة بعد الإصابة بكورونا
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكتشف علماء كلية الطب بجامعة واشنطن، أن احتمال إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا ينخفض على الأقل بنسبة 88 بالمئة لمدة عشرة أشهر مقارنة بالذين لم يصابوا سابقا بالمرض.

العالم _ الأميرکيتان

وتشير مجلة LANCET، إلى أن الباحثين درسوا وراجعوا جميع المنشورات والدراسات السابقة التي تتضمن مقارنة انخفاض خطر تكرر الإصابة بمرض "كوفيد-19" بين الأشخاص غير المطعمين الذين سبق أن أصيبوا بالمرض وبين الأشخاص غير المطعمين ولم يصابوا بالمرض سابقا. وقد اعتمدت هذه الدراسة على 65 دراسة سابقة أجريت في 19 دولة ونشرت قبل سبتمبر 2022.

فقد أظهر تحليل 21 دراسة أن الحماية من الإصابة مرة أخرى بالمتغيرات التي سبقت سلالة أوميكرون كانت حوالي 85 بالمئة في غضون شهر واحد وانخفضت إلى حوالي 79 بالمئة بعد عشرة أشهر. أما الحماية ضد عدوى أوميكرون BA.1 فكانت أقل (74 بالمئة في غضون شهر واحد) وانخفضت بسرعة إلى 36 بالمئة بعد حوالي عشرة أشهر.

وأظهرت خمس دراسات أخرى أنه في حالات المسار الشديد للمرض تبقى المناعة مدة 10 أشهر بنسبة 90 بالمئة -متغيرات ألفا ودلتا. و88 بالمئة من متحور "أوميكرون BA.1. وأظهرت ست دراسات لتقييم الحماية على وجه التحديد ضد متغيرات أوميكرون الفرعية (2BA.، 4.BA\ 5.BA) انخفاضا كبيرا في الحماية إذا كانت العدوى السابقة بسبب متغير سابق قبل أوميكرون. ولكن إذا كان الشخص مصابا بسلالة أوميكرون، فإن مستوى الحماية يبقى عاليا.

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