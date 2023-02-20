السفارة السورية في طهران تستقبل المزيد من المساعدات للمتضررين من الزلزال

العالم - سوريا

وزار السفارة وفد جمعية مركز الإنقاذ في حالات الطوارئ الصينية يوبين بلو ليوبارد الذي أكد استعداده لتقديم مساعدات عينية لمنكوبي الزلزال، ولا سيما المواد الغذائية والبطانيات.

وأعرب سفير سورية في طهران شفيق ديوب عن الشكر والتقدير لمبادرة الجمعية، وللصين حكومة وشعباً، على وقوفها الدائم إلى جانب سورية ودعمها للشعب السوري.

وفي السياق نفسه، شارك عدد من الطلاب السوريين الدارسين في إيران مع العاملين في السفارة بفرز وتوضيب المساعدات المقدمة للمتضررين، تمهيداً لإرسالها إلى سورية بأقرب وقت ممكن.

وأعرب السفير ديوب عن شكره لكل من وقف إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما الذين عبروا عن تضامنهم العملي والمباشر مع السوريين في مواجهة نتائج هذا الزلزال وتداعياته، لافتاً إلى أن العديد من المسؤولين الإيرانيين والفعاليات الاقتصادية والمواطنين توافدوا إلى السفارة، وشاركوا في مجلس العزاء الذي أقامته السفارة الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال رئيس فرع إيران لاتحاد الطلبة علي عباس: إن الاتحاد الوطني بالتعاون مع السفارة السورية، وبعض الطلبة مستمرون في استلام المساعدات العينية المتنوعة.