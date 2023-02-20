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استشهاد مواطن يمني بقصف مدفعي سعودي في صعدة

استشهاد مواطن يمني بقصف مدفعي سعودي في صعدة
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن، اليوم الاثنين، بقصف مدفعي سعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم-اليمن

وأفاد مصدر محلي في صعدة، بوصول شهيد إلى مستشفى رازح الريفي نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية.

في ذات السياق، ذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف، في وقت لاحق، مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وكان استشهد مواطن، يوم الجمعة الماضية، جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية رازح بصعدة.

يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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