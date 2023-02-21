اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية

العالم - ايران

وأشار " موسوي " الى خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم 8 شباط لدى استقباله منتسبي سلاح الجو في الجيش الايراني، مؤكدا أن سماحته وصف في هذا اللقاء الجيش بالقوات المسلحة المؤمنة والثورية والشعبية التي تحقق الكثير من الاهداف الكبيرة.

وتابع المسؤول العسكري قائلا: ان القائد العام للقوات المسلحة وصف الجيش الايراني بالجيش المؤمن والثوري والمخلص أكثر من الأيام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية، ورمز الاستقلال الذي يحظى بإحترام الشعب الايراني المسلم والمسؤولين الايرانيين.

وشدد على أن وصف قائد الثورة الاسلامية للجيش بأنه يعرض القيم الاسلامية ويجب اعلان الاعتزاز بهذا الجيش وتقديمه للشعب الايراني كمصدر فخر واعتزاز بل للأمة الإسلامية كافة والعالم أجمع.