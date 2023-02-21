أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ابرار ..

وزير الخارجية عبد اللهيان .. الإتحاد الأوروبي يواصل مسار سياسات ترامب ضد إيران .

- رويش ملت ..

المتحدث باسم الخارجية .. مؤتمر ميونيخ يحمل يافطة الأمن ويعمل لصالح دعاة الحرب.

- اطلاعات ..

تظاهرات شعبية في البحرين ضد نظام آل خليفة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين .

- ارمان امروز ..

محافل إعلامية تركية تكشف عن قيام فريق الإغاثة الصهيوني بسرقة نسخ خطية تأريخية .

- كيهان ..

رئيس الكيان الصهيوني يكرر تحذيراته من قرب تفكك وإنهيار "إسرائيل" بتفاقم الصراع الداخلي .

- جوان ..

وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غيتس لنتنياهو.. " نقف على حافة حرب أهلية مدمرة.

- جمهوري اسلامي ..

اندلاع إشتباكات مرة أخرى بين حرس حدود حكومة طالبان الأفغانية والقوات الباكستانية.

- سياست روز ..

منظمة الصحة العالمية تحث المجتمع الدولي على إرسال مساعدات إنسانية لمنكوبي الزلزال بسوريا .. 6 درخواست .

- عصر ايرانيان ..

وزير الخارجية العراقي يؤكد رفض بغداد الحازم لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني .

- افتاب يزد ..

موسكو توجه تحذيرا لماكرون .. الأجدر بك أن تتعظ من مصير نابليون .

- قدس ..

زيارة بايدن المفاجئة لكييف , ضوء أخضر أمريكي لتأجيج نيران الحرب في أوكرانيا .

- خراسان ..

تفكك صهيوني لم يسبق له مثيل , تظاهرات حاشدة مستمرة وتحذيرات من حرب أهلية .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

SV

1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( مؤامرة أمريكية جديدة في بلاد الارز ) ..

تتحدث تقارير اعلامية لبنانية عن تحرك امريكا نحو تصعيد اجراءات الحظر الاقتصادي التي تفرضها على لبنان وذلك عبر مفبركة اتهامات جديدة ضد حزب الله لدفع الامور نحو تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان .

( إن أمريكا تتحرك في مسار تأجيج الأجواء الداخلية في لبنان بالتنسيق مع قوى أوروبية ومع السعودية أيضا)

وفي اطار هذا المخطط الامريكي هناك تنسيق بين واشنطن وحليفاتها مع تيارات سياسية بعينها في الساحة اللبنانية لعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالمواصفات الوطنية اللازمة.

وذلك للحيلولة دون دون حدوث اية انفراجات سياسية تخدم هدف التفرغ لحل الازمة الاقتصادية .

والمخطط الامريكي الجديد يتضمن فرض اجراءات حظر واسعة النطاق على عدد من المسؤولين اللبنانيين وتشديد اجراءات الحظر الاقتصادي وعرقلة حصول لبنان على اية قروض ومساعدات دولية .

2- عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( محاولات غربية متشبثة لتصعيد الضغوط على إيران) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..

ادعت وكالة بلونبرغ للانباء ومقرها في نيويورك ان محافل دبلوماسية غربية اكدت عثور مفتشي الوكالة الدولية لطاقة الذرية اثار يورانيوم مخصب بدرجة اربعة وثمانين بالمئة بمنشأة نووية ايرانية ان طرح هذه الادعاءات الكاذبة يتزامن مع تحركات للقوى الغربية لتصعيد الضغوط على بلادنا عبر مجلس الامن الدولي .

( إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد هذه الإدعاءات رغم المواقف المنحازة لمديرها , كما ان إيران نفت تماما هذه الإدعاءات الكاذبة )

ان نسبة تخصيب اليورانيوم في ايران لم تتجاوز عن الستين بالمئة لانتاج نظائر مشعة تستخدم في العلاج الطبي وهو امر اعلنت عنه بلادنا رسميا .

والواقع هو ان ايران تاصل برنامجها النووي السلمي رغم كل اجواء التشكيك الغربية التي تستهدف اقتطاع تنازلات من ايران على حساب سيادتها الوطنية وقدراتها الدفاعية .

3- آرمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها ( ماذا وراء زيارة بايدن لأوكرانيا )..

زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن المفاجئة لكيف تزامن مع دخول الحرب الاوكرانية لعامها الثاني ,وهو تزامن مدروس يستهدف تاكيد امريكا وحلف الناتو بصورة عامة على مواصلة الدعم العسكري الواسع لكييف في رسالة واضحة لروسيا في ظل توقعات باحتدام المعارك باوكرانيا مع اقتراب فصل الربيع .

( بايدن وعد زيلينسكي بمساعدات عسكرية ضخمة بقيمة نصف مليار دولار بينها دبابات ومنظومات هيمارس الصاروخية ونظم دفاع جوي )

هذه الزيارة تعكس في الواقع مخاوف غربية متزايدة من هجوم روسي كبير متوقع في شرق وجنوب شرقي اوكرانيا قد يحسم الحرب او قد يضع كييف في مازق اكبر .

ويبدو ان بايدن اراد بهذه الزيارة التي تطرح احتمال تورط الناتو بشكل اوسع باوكرانيا , ارسال رسالة لموسكو من ان تكاليف الحرب ستكون باهظة بشكل اكبر .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (إنهيار الكيان الغاصب بات وشيكا)..

تعصف ازمات سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة بالكيان الصهيونية من كل جانب حاملة معها مؤشرات بتفككه وانهياره . وفشلت كل محاولات نتنياهو لتحويل انظار الداخل بفلسطين المحتلة نحو تصعيد الغارات على سوريا ونحو اثارة المزيد من الضجيج المفتعل الفارغ ضد ايران .

( إن الكيان الصهيوني بات هشا كبيت العنكبوت مع تفاقم الشروخ السياسية والإجتماعية وسط مخاوف من إندلاع حرب أهلية)

هذه المخاوف دفعت رئيس هذا الكيان نفسه لاطلاق تحذيرات من انفجار الاوضاع الداخلية والانزلاق بحرب اهلية تسجل نهاية الكيان الغاصب.

من جانبه حذر وزير الحرب السابق بيني غانتس بدوره مخاطبا نتنياهو بأن الانهيار بات وشيكا وسيشمل الجميع .

الى جانب كل ذلك , تواجه تل ابيب واقع تعاظم قدرات المقاومة المسلحة بالضفة الغربية وسط توقعات بقرب اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة تمتد لعمق فلسطين المحتلة تدق المسار الاخير بنعش الكيان .

5- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( السعودية هزمت في المستنقع اليمني )..

هذا التقييم طرحته وكالة بريسنزا الدولية للانباء نقلا عن محللين في الشؤون الجيوسياسية في المنطقة, وحسب هذا التقييم فشل التحالف الذي تقوده السعودية في حربها المستمرة منذ ثمان سنوات على اليمن في تحقيق اية اهداف واقعية .

( هذا التقييم يقول ان إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية هو الخيار الوحيد القادر على إنهاء الحرب , وعلى السعودية ان تدرك ذلك)

للخروج من المستنقع اليمني وتفادي المزيد من الخسائر الفادحة غير المجدية في حربها اليائسة على اليمن والتي تحولت لاستنزاف لامكانيات ولطاقات ولقدرات السعودية وحليفاتها مقابل تعاظم قدرات الحكومة اليمنية في صنعاء على نقل نيران الحرب للعمق السعودي والاماراتي .