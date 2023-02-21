تربية لبنان تعلن اقفال المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة اليوم

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وأفاد موقع "المنار"، ان الحلبي كلف المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني والاستعانة في ذلك بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة.

وافادت مواقع لبنانية ان الوزير الحلبي في حكومة تصريف الاعمال، دعا المسؤولين عن إدارة كل المؤسسات الرسمية والخاصة، إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطرًا على المباني التعليمية.

وفي السياق أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في بيان، أن هزة أرضية سجّلت في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء يوم الإثنين 20 شباط 2023، بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون.

وتابع البيان: يهم مركز الجيوفيزياء ان يوضح انه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن ان يشعر المواطنون ببعض منها ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط.