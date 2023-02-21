كنعاني: إيران تتعامل مع قضية تبادل السجناء من وجهة نظر إنسانية

العالم - ايران

و رداً على سؤال بشأن موضوع المفاوضات المتعلقة بتبادل السجناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وعن دور بعض الدول ومنها سلطنة عمان في هذا الصدد، قال كنعاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل مع هذه القضية من وجهة نظر انسانية .

وأضاف كنعاني: إننا نشكر ونقدر الجهود الخاصة لسلطنة عمان في هذا الصدد."

و حول ادّعاء بعض وسائل الإعلام الأمريكية بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بوساطة قطر، قال كنعاني: " بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة ، نؤكد أن تبادل السجناء تم عبر وسيط ، وهو مازال قيد التنفيذ و لم يتم بسبب سوء نية الولايات المتحدة الامريكية ."

كما ذكَّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه " كثيراً ما يتم احتجاز وسجن مواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتهامات لا أساس لها من الصِحّة ، وذلك بناءً على ادّعاء الحكومة الامريكية للالتفاف على العقوبات."