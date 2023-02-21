مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا بشأن سياسات الاستيطان.. والإحتلال ينتقده

العالم - الإحتلال

وأعرب أعضاء أقوى هيئة في الأمم المتحدة عن "معارضتهم الشديدة لجميع التدابير الأحادية التي تعرقل السلام"، وفقا لبيان صحفي نشر يوم أمس.

وتشمل هذه التدابير "بناء[إسرائيل] للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين".

وفي الأصل ، اقترحت دولة الإمارات قرارا ملزما ليتم تمريره بشأن هذه القضية يوم الاثنين. ومع ذلك ، بسبب ضغوط من الولايات المتحدة ، تم سحب المسودة وأصدر المجلس بيانا مشتركا بدلا من ذلك.

وفي حين أن الولايات المتحدة تنتقد إلى حد كبير منذ عقود الأنشطة الاستيطانية وتعتبرها عقبة أمام ما تسمى "جهود السلام"، فإن واشنطن لا تريد عادة وصفها علنا بأنها غير قانونية.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الأمم المتحدة الحاسمة المتعلقة ب[إسرائيل] عشرات المرات في العقود الماضية.

من جانب آخر انتقدت حكومة نتنياهو بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد [إسرائيل] منذ ستة أعوام.

وكان مجلس الأمن أصدر بيانا رسميا، يوم أمس، ندد فيه بخطة كيان الإحتلال للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد حليفتها [إسرائيل] منذ ستة أعوام.