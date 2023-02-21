الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا بشأن سياسات الاستيطان.. والإحتلال ينتقده

مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا بشأن سياسات الاستيطان.. والإحتلال ينتقده
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق واستيائه" إزاء خطط كيان الاحتلال لتوسيع مستوطناته في فلسطين، فيما يعد أول بيان رئاسي للمجلس بشأن القضية الفلسطينية منذ سنوات.

العالم - الإحتلال

وأعرب أعضاء أقوى هيئة في الأمم المتحدة عن "معارضتهم الشديدة لجميع التدابير الأحادية التي تعرقل السلام"، وفقا لبيان صحفي نشر يوم أمس.

وتشمل هذه التدابير "بناء[إسرائيل] للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين".

وفي الأصل ، اقترحت دولة الإمارات قرارا ملزما ليتم تمريره بشأن هذه القضية يوم الاثنين. ومع ذلك ، بسبب ضغوط من الولايات المتحدة ، تم سحب المسودة وأصدر المجلس بيانا مشتركا بدلا من ذلك.

وفي حين أن الولايات المتحدة تنتقد إلى حد كبير منذ عقود الأنشطة الاستيطانية وتعتبرها عقبة أمام ما تسمى "جهود السلام"، فإن واشنطن لا تريد عادة وصفها علنا بأنها غير قانونية.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الأمم المتحدة الحاسمة المتعلقة ب[إسرائيل] عشرات المرات في العقود الماضية.

من جانب آخر انتقدت حكومة نتنياهو بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد [إسرائيل] منذ ستة أعوام.

وكان مجلس الأمن أصدر بيانا رسميا، يوم أمس، ندد فيه بخطة كيان الإحتلال للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك تسمح الولايات المتحدة للمجلس باتخاذه ضد حليفتها [إسرائيل] منذ ستة أعوام.

روابط ذات صلة

حماس تستنكر استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أمريكي بسحب إدانة الاستيطان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا: مجلس الدولة يؤجل جلسته للنظر في التعديل الدستوري

اصدار حكم الاعدام بحق زعيم زمرة تندر الارهابية جمشيد شارمهد 

النظام السعودي يخفي ناشرا مصريا

شاهد بالفيديو.. ايران..مجلس خبراء القيادة يطالب بتحسين الوضع الاقتصادي

نائب حزب الله: المقاومة لن تسكت عن الضغط الأميركي على بلادنا 

بالفيديو.. ما هي رسالة زيارة "الأسد" الى عُمان؟