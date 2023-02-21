الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

جوائز التطبيع.. انظمة تجسس لملاحقة المعارضين

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

يبدو أن من أهم منافع التطبيع الذي قامت به دول عربية، الاستفادة من انظمة التجسس والاستخبارات التي حصلت عليها لملاحقة المعارضين والناشطين.

العالم - فلسطين

وكشف تقرير ان الدول العربية المطبعة حصلت على انظمة امنية وانظمة تجسس اسرائيلية بحوالي مليار دولار.

وانتشرت تعليقات کثيرة علی مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، حيث کتب "سولو":"أصبح المطبعون صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم".

وعلق "هشام البسيوني" كاتباً:"ما تشتريه الدول العربية بكثرة هو برمجيات تجسس مثل بيغاسوس، الذي يمكن من خلاله اختراق هاتف أي مواطن، وهذا أمر مرغوب فيه عربيا، ومثل هذه الخدمات تدار في "إسرائيل"، التي تحصل على المعلومات التي تريد من خلال متابعة التجسس العربي واستخراج ما تشاء منه".

وانتشرت کاريکاتيرات عنونها نشطاء مواقع التواصل بالتجسس العربي. وفيه الانظمة العربية تستخدم انظمة تجسس اسرائيلية لملاحقة الناشطين وكل المعلومات بطبيعة الحال تذهب الى الاحتلال.

روابط ذات صلة

البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضَين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساء امس الاثنين.. انتشار لقوة من الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق

أهالي الجولان المحتل يتبرعون بنحو 800 مليون ليرة سورية دعما لمتضرري الزلزال

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

ائتلاف ادارة الدولة يستمع لتقرير الوفد الحكومي الذي زار واشنطن

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

ردا على تصريحات بلينكن.. الخارجية الصينية: أمريكا هي اكبر مصدر اسلحة في حرب اوكرانيا