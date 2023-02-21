جوائز التطبيع.. انظمة تجسس لملاحقة المعارضين

العالم - فلسطين

وكشف تقرير ان الدول العربية المطبعة حصلت على انظمة امنية وانظمة تجسس اسرائيلية بحوالي مليار دولار.

وانتشرت تعليقات کثيرة علی مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، حيث کتب "سولو":"أصبح المطبعون صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم".

وعلق "هشام البسيوني" كاتباً:"ما تشتريه الدول العربية بكثرة هو برمجيات تجسس مثل بيغاسوس، الذي يمكن من خلاله اختراق هاتف أي مواطن، وهذا أمر مرغوب فيه عربيا، ومثل هذه الخدمات تدار في "إسرائيل"، التي تحصل على المعلومات التي تريد من خلال متابعة التجسس العربي واستخراج ما تشاء منه".

وانتشرت کاريکاتيرات عنونها نشطاء مواقع التواصل بالتجسس العربي. وفيه الانظمة العربية تستخدم انظمة تجسس اسرائيلية لملاحقة الناشطين وكل المعلومات بطبيعة الحال تذهب الى الاحتلال.