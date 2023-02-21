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شاهد.. صمود سوريا بوجه العدوان ومعطياته على المنطقة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث الاستراتيجي حسن حسن أن صمود الحكومة السورية بدعم محور المقاومة بوجه العدوان عليها أفرز معطيات جديدة على الساحة الدولية والاقليمية.

العالم - خاص بالعالم

قال حسن، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن زيارة الرئيس السوري "بشار الأسد" تاتي في إطار سياسية الدولة السورية القائمة على عدم قطع أي قناة قابلة للتواصل والعمل على القنوات التي تعاني من بعض الانسداد وفي الوقت ذاته مع الحفاظ على مقومات كل ما له علاقة بالسيادة والكرامة والصيغة الذاتية التي تميز سياسية الحكومة السورية.

وبشأن العدوان على سوريا، قال إن هذا العدوان أفرز مجموعة من المعطيات لا تستطيع دول المنطقة تجاهلها، الأبرز صمود الحكومة السورية بدعم محور المقاومة، وكذلك تجلى تراخي القبضة الأميركية في المنطقة، موضحا أن دول الخليج الفارسي أدركت أنه عندما ينتهي دورها الوظيفي لا تأبه واشنطن في تصفيتهم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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