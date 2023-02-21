تركيا: توقف جهود البحث عن ناجين باستثناء كهرمان مرعش وهاتاي

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الزلزال الاول وقع على على عمق عشرة كيلومترات وبشدة بلغت ست درجات واربعة اعشار الدرجة؛ أعقبه تسعين هزة ارتدادية احداها بلغت شدتها خمس درجات وثمانية اعشار الدرجة.

وامتد تأثير الزلزال إلى الشمال السوري، في حين شعر به سكان لبنان وقبرص وفلسطين والأردن.



وأكد إلغاز أوزار متطوعة في مركز إدارة الكوارث:"كان الزلزال قويا؛ وما عاشه الناس مخيف جدا؛ ان يحدث ذلك خلال وقت قصير من الزلزال الاول المدمر؛ خصوصا وان هناك نقص في الخدمات ولا وجود كاف للدولة هنا؛ وهذا الامر مرعب حقا".

الضحايا ستة قتلى ونحو ثلاثمئة جريح في اخر حصيلة تركية؛ فيما أصيب على الخط الموازي في سوريا مئة وتسعون شخصا بجروح في محافظة حلب شمال غربي البلاد حسبما أفاد الدفاع المدني السوري.



وتحدثت مصادر محلية تركية عن انهيار عدة مبان في ولاية هاتاي، كما انهارت مبان أخرى في مدن جنديرس واعزاز وسلقين شمالي سوريا بسبب الهزة.

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