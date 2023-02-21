تونس.. زعيم النهضة الغنوشي يعود إلى منزله بعد تحقيق طويل معه

العالم - خاص بالعالم

أنصار حركة النهضة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس بلافتات داعمة لرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي يمثل أمام قاضي التحقيق للاستماع اليه في شكاية تقدم بها نقابي أمني يتهمه فيها بالتحريض على الأمنيين عبر وصفهم بالطاغوت، الغنوشي اعتبر ذلك محطة في سياق استهداف المعارضين للانقلاب.

بخلاف هذه القضية يواجه راشد الغنوشي قضية أخرى تتعلق بشكاية تقدم بها نقابي أمني ثان بشأن امتلاكه اثباتات عن لقاء جمع الغنوشي بأحد الارهابيين في وقت سابق.

بينما يتصاعد التوتر السياسي والاجتماعي تواصل المنظمات المدنية الإعداد لمبادرة الحوار الوطني وسط تردي العلاقة بين اتحاد الشغل و الرئاسة وما قد يستتبع ذلك من ازمات اجتماعية متوقعة.

انقسامات المشهد السياسي تؤشر لصراعات أكثر خطورة.

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