الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تونس.. زعيم النهضة الغنوشي يعود إلى منزله بعد تحقيق طويل معه

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

احتج عدد من أنصار حركة النهضة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تنديدا باستنطاق زعيم الحركة راشد الغنوشي أثر شكاية تقدم بها نقابي أمني تضمنت اتهامه بوصف الأمنيين بالطاغوت خلال جنازة احد أنصار حركة النهضة العام الماضي.

العالم - خاص بالعالم

أنصار حركة النهضة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس بلافتات داعمة لرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي يمثل أمام قاضي التحقيق للاستماع اليه في شكاية تقدم بها نقابي أمني يتهمه فيها بالتحريض على الأمنيين عبر وصفهم بالطاغوت، الغنوشي اعتبر ذلك محطة في سياق استهداف المعارضين للانقلاب.

بخلاف هذه القضية يواجه راشد الغنوشي قضية أخرى تتعلق بشكاية تقدم بها نقابي أمني ثان بشأن امتلاكه اثباتات عن لقاء جمع الغنوشي بأحد الارهابيين في وقت سابق.

بينما يتصاعد التوتر السياسي والاجتماعي تواصل المنظمات المدنية الإعداد لمبادرة الحوار الوطني وسط تردي العلاقة بين اتحاد الشغل و الرئاسة وما قد يستتبع ذلك من ازمات اجتماعية متوقعة.

انقسامات المشهد السياسي تؤشر لصراعات أكثر خطورة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

'الغنوشي' يمثل أمام قضاء تونس اليوم الثلاثاء.. ومخاوف بشأن سجنه

تونس: السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان وتستوردها الدولة بأموال باهظة

الشرطة التونسية تستدعي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

تونس..استدعاء الغنوشي للتحقيق غدا الثلاثاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المكعب.. مشروع ابن سلمان الخيالي يثير السخرية والجدل معا

بعد بايدن.. رئيسة حكومة إيطاليا تصل كييف!

سوريا.. تحليق مكثّف لطيران الاحتلال الأمريكي فوق بلدات دير الزور الشرقي

تفجير مفاجآت جديدة من 'العالم الهولندي' الذي توقع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا!

تفاصيل جريمة بشعة هزت مكة المكرمة بعد مقتل معتمرين جزائريين

بالفيديو.. السلطة الفلسطينية ترفض التعليق على قناة الإتصال السرية مع تل أبيب