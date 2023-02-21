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عملية امنية للحشد الشعبي تطيح بأرهابي بارز في الفلوجة

عملية امنية للحشد الشعبي تطيح بأرهابي بارز في الفلوجة
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر أمنى عراقي في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الثلاثاء، الاطاحة بعنصر بارز في التنظيم الارهابي بعملية امنية استهدفت مناطق شرقي مدينة الفلوجة.

العالم - العراق

وقال المصدر ان " قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية استهدفت مناطق أطراف قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود عنصر بارز في التنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة ".

واضاف المصدر ان "القوة تمكنت من اعتقال المستهدف دون وقوع أي مقاومة تذكر"، مبينا ان "المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الارهابي على مساحات واسعة من مدن الانبار، موضحا ان". القوة رصدت حركة المستهدف وتمكنت من اعتقاله قبل تنفيذه لعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين".

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار ".

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عملية امنية للحشد الشعبي تطيح بأرهابي بارز في الفلوجة

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