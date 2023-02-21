قرعة ربع نهائي أبطال آسيا.. فولاد الإيراني بمواجهة الهلال السعودي

العالم - إيران

وتقام مباراتي الدور ربع النهائي يوم الخميس، على أن تجري مواجهة الدور قبل النهائي يوم الأحد.

وتقام مباراة الدحيل والشباب على ستاد الثمامة عند الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي، على أن تجري مباراة الهلال وفولاد خوزستان على ستاد الجنوب عند الساعة 9:00 مساء.

وكان الهلال حامل اللقب تأهل بمروره من مطب شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 بالفوز عليه 3-1.

أما فولاد فتخطى الفيصلي السعودي بنتيجة 1-0، بدوره كان الدحيل ممثل الكرة القطرية الوحيد في ربع النهائي، انتصر على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

والشباب حجز مكانه بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين دون رد.

وتستضيف قطر الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع من مباراة واحدة.

والفائز من نصف النهائي سيلاقي أوروا الياباني المتأهل من شرق القارة وذلك في النهائي الذي سيلعب على مباراتين يومي 29 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو 2023.

مدرب الهلال: المباراة امام فولاد الإيراني لن تكون سهلة على الاطلاق

هذا وتوقع مدرب فريق الهلال السعودي أن تكون مباراة فريقه أمام فريق فولاد خوزستان الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، مباراة صعبة.

ورفض رامون دياز بعد القرعة التي أسفرت عن معرفة الفريق الذي يواجهه فريق الهلال السعودي (بطل آسيا) في مرحلة ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ما تحدثت عنه الصحافة بأن القرعة سهّلت مهمة الهلال، وقال "الأمر ليس كذلك على الأقل، أظن أن مباراة صعبة تنتظرنا أمام فولاد، الفرق الإيرانية كانت جيدة على الدوام".

وأضاف: يجب أن لا نستهين بفريق فولاد.. يجب أن ننزل أرض الملعب بتركيز كامل.. صحيح بأننا فريق كبير وكسبنا التجربة في البطولات الآسيوية والدولية لكن يجب أن نحترم المنافسين.