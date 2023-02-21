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سلطات الاحتلال تمنع نائبة بالبرلمان الأوروبي من دخولها أراضي فلسطين

سلطات الاحتلال تمنع نائبة بالبرلمان الأوروبي من دخولها أراضي فلسطين
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية النائبة في البرلمان الأوروبي، آنا ميراندا، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وطردتها من زيارة رسمية.

العالم - الإحتلال

وفي تغريدة لها على حساب تويتر، كتبت ميراندا:" طُردتُ من قبل [إسرائيل]! بعد عدة ساعات من الانتظار، فمنذ الساعة 9 مساء لم تسمح لي [إسرائيل] بالدخول كعضو في الوفد للعلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي. الساعة تقترب من الخامسة صباحا وقد انطلقت في أول رحلة إلى مدريد."

كما علّقت عضو البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان، في تغريدة لها على تويتر: "زميلتي آنا ميراندا لم يُسمح لها بدخول [إسرائيل] رغم أنها عضو في الوفد الرسمي للبرلمان الأوروبي، وقد تلقينا مذكرة الأسبوع الماضي بالموافقة على زيارتنا"، وقالت: "هذا غير مقبول تماما، وقد جاء بعد منع زميلنا في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا".

ويزور وفد أعضاء البرلمان الأوروبي، برئاسة عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، مارجريت أوكين، الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 21 و23 شباط، وسيجتمع الوفد غدا الأربعاء، مع مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد اشتية.

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