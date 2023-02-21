الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بسبب تداعيات الزلزال المدمر...

العراق يقرر نقل قنصليته في تركيا من غازي عنتاب الى ولاية مرسين

العراق يقرر نقل قنصليته في تركيا من غازي عنتاب الى ولاية مرسين
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

اتخذ مجلس الوزراء العراقي، الیوم الثلاثاء، قرارات بشأن تداعيات زلزال تركيا ووجود القنصلية العراقية هناك.

العالم - العراق

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه "إطار اهتمام العراق بملف اللاجئين وضمان توفير الحماية الدولية لهم، ضمن نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الخارجية أو من يخوله صلاحية التوقيع على مذكرة رسمية توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف، أن المذكرة "تتضمن طلب جمهورية العراق بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ألاّ يقترن ذلك بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951؛ والبروتوكولات المكملة لهذه الاتفاقية".

وبسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق جنوب تركيا، واستنادا الى ما جاء في كتاب وزارة الخارجية، فقد "وافق مجلس الوزراء على نقل القنصلية العامة للعراق من مدينة غازي عنتاب التركية الى ولاية مرسين التركية".

روابط ذات صلة

تعرّف على نَص قرارات مجلس وزراء العراق بجلسة اليوم..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محادثات بين أميرعبداللهيان ومصطفى الكاظمي في طهران

الشيخ يزبك: بالتفاهم والحوار نختار رئيسا

أول رد فعل أميركي على قرار روسيا بشأن تعليق مشاركتها في 'ستارت'

ولا عزاء للحكومات العربية المُطبّعة.. شكراً للجزائر وإفريقيا بعد طردهما "اسرائيل" من الاتحاد الافريقي

الخارجية الايرانية تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية

بانوراما: بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت