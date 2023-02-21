العراق يقرر نقل قنصليته في تركيا من غازي عنتاب الى ولاية مرسين

العالم - العراق

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه "إطار اهتمام العراق بملف اللاجئين وضمان توفير الحماية الدولية لهم، ضمن نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الخارجية أو من يخوله صلاحية التوقيع على مذكرة رسمية توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف، أن المذكرة "تتضمن طلب جمهورية العراق بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ألاّ يقترن ذلك بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951؛ والبروتوكولات المكملة لهذه الاتفاقية".

وبسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق جنوب تركيا، واستنادا الى ما جاء في كتاب وزارة الخارجية، فقد "وافق مجلس الوزراء على نقل القنصلية العامة للعراق من مدينة غازي عنتاب التركية الى ولاية مرسين التركية".