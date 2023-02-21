أول رد فعل أميركي على قرار روسيا بشأن تعليق مشاركتها في 'ستارت'

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وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسف بلاده لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة "، لكنه شدد على أن واشنطن ما زالت "مستعدة" لمناقشة القضية.

وقال بلينكن إنه "في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسة لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها"، مؤكدا "أننا نظل مستعدين للحديث عن قيود الأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم أو في علاقتنا".

وفي السياق، أعرب حلف "الناتو" عن أسفه لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي "آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت"، معتبرا أنه "في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها".

ورأى أنه "بقرار اليوم المتعلق بنيو ستارت تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل"، في فترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية اليوم عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلق مشاركتها".

وقد تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993، والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.