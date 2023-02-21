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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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العقوبات الايرانية تشمل شخصيات بريطانية منها "متيو جاناثان جوكس" و"آلان جاكوب" "القبطان فيليب دينيس"
العقوبات الايرانية تشمل شخصيات أوروبية منها "ايزابيل روم" و"رولان ليكور" و"رودريش كريزوتر"
العقوبات الايرانية تشمل ابرز الكيانات والشركات الاوروبية منها قيادة التحالف الأوروبي وشركة "مافي ويغمن" الألمانية
العقوبات الايرانية تشمل 13 كيانا و15 شخصا في الإتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني
العقوبات الايرانية تشمل 13 كيانا و15 شخصا في الإتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني
الخارجية الايرانية تعلن عن فرض عقوبات على بعض الشخصيات والكيانات في الإتحاد الأوروبي والنظام البريطاني
بلينكن: واشنطن ما زالت مستعدة لمناقشة الاسلحة الاستراتيجية مع روسيا
الخارجية الروسية تؤكد عرقلة التعامل مع واشنطن وتدعوها إلى الامتناع من الخطوات التي تحول دون الوصول إلى السلام
لافروف: زيارة بايدن الى أوكرانيا محض استعراضية
جو بايدن: الحرية لا يمكن قمعها وإن رغب الآخر بطمسها
العقوبات الايرانية تشمل ابرز الكيانات والشركات الاوروبية منها قيادة التحالف الأوروبي وشركة "مافي ويغمن" الألمانية
الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش
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