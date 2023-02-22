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الاحتلال.. 460 ضابطا سابقا في المخابرات يوجهون رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة

الاحتلال.. 460 ضابطا سابقا في المخابرات يوجهون رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

تقدمت مجموعة من الضباط والعاملين القدامى في سلك مخابرات الإحتلال، فاق عددها الـ460 شخصا برسالة عاجلة إلى الرئيس السابق للمخابرات، وزير الزراعة آنيا آفي ديختر.

العالم - الاحتلال

ومن بين الضباط السابقين الذين بعثوا الرسالة، ثلاث قيادات ترأست المنظمة، وهم كارمي جيلون وعامي أيالون ويوفال ديسكين، حيث دعوا من خلالها آنيا آفي ديختر إلى الجهر بمعارضته لما وصفوه بـ"الثورة القضائية"، لا سيما في أعقاب تمرير بندين رئيسيين منها في القراءة الأولى بالكنيست يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن رئيس كيان الإحتلال يتسحاق هرتصوغ أبدى امتعاضه من الأحداث التي تشهدها السياسة في الكيان مؤخرا واستبدل توصيف بنيامين نتنياهو بـ"اليوم العظيم" الذي شهد تمرير بندين إشكاليين في القراءة الأولى بتوصيف آخر هو "يوم حزين وصعب".

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الاحتلال.. 460 ضابطا سابقا في المخابرات يوجهون رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة

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