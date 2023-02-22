الاحتلال.. 460 ضابطا سابقا في المخابرات يوجهون رسالة عاجلة إلى وزير الزراعة

العالم - الاحتلال

ومن بين الضباط السابقين الذين بعثوا الرسالة، ثلاث قيادات ترأست المنظمة، وهم كارمي جيلون وعامي أيالون ويوفال ديسكين، حيث دعوا من خلالها آنيا آفي ديختر إلى الجهر بمعارضته لما وصفوه بـ"الثورة القضائية"، لا سيما في أعقاب تمرير بندين رئيسيين منها في القراءة الأولى بالكنيست يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن رئيس كيان الإحتلال يتسحاق هرتصوغ أبدى امتعاضه من الأحداث التي تشهدها السياسة في الكيان مؤخرا واستبدل توصيف بنيامين نتنياهو بـ"اليوم العظيم" الذي شهد تمرير بندين إشكاليين في القراءة الأولى بتوصيف آخر هو "يوم حزين وصعب".