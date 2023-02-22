الشرطة الاميرکية تصف الاحتجاجات ضد قتل المواطنين بالارهاب

العالم - انقلاب الصورة

وقال ان تحطيم النوافذ واشعال النار ليس احتجاجاً بل ارهاباً وان المعتقلين سيعرفون ان الشرطة ملتزمة بوقف هذه الاعمال الارهابية.

وكانت الشرطة الاميركية قد قتلت قبل ذلك الشاب المبتور الساقين أنتوني لوی (36 عاماً) الاميركي من أصل افريقي. وتم قتله علی كرسيه المتحرك في اطلاق نار علی يد ضباط الشرطة بمدينة هنتنغتون بارك في ولاية كاليفورنيا باطلاقهم نحو 10 رصاصات عليه.

اما واشنطن فشهدت غضباً عارماً بعد مقتل شاب من اصول افريقية في اعتداء 5 ضباط عليه بولاية تينيسي الاميركية. الشاب تاير نيكولز نقل الی المستشفی في محاولة لانقاذه لكنه توفي بعد 3 أيام من الحادث.

وهذه النماذج من عنف الشرطة کثيرة في الولايات المتحدة، لکن لا أحد يعيرها انتباهاً کما يهتمون بأي حادث مشابه في باقي الدول.